Пономарёв назвал оборону «Локомотива» безграмотной после игры с ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру защитной линии «Локомотива» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Оборона «Локомотива» безграмотная. Они не соображают, как отнимать мяч, не соображают, как страховать своих игроков. Когда Антон Заболотный забивал мяч и его атаковал Михаил Щетинин. Защитник отвернулся от мяча. От удара Заболотного. За такое его надо сразу на две лавки сажать. Не на одну, а на две. И надолго», — сказал Пономарёв RT.

Ранее Пономарёв заявил, что замены Федотова полностью сломали игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».