Пономарёв назвал оборону «Локомотива» безграмотной после игры с ЦСКА
«Оборона «Локомотива» безграмотная. Они не соображают, как отнимать мяч, не соображают, как страховать своих игроков. Когда Антон Заболотный забивал мяч и его атаковал Михаил Щетинин. Защитник отвернулся от мяча. От удара Заболотного. За такое его надо сразу на две лавки сажать. Не на одну, а на две. И надолго», — сказал Пономарёв RT.
Ранее Пономарёв заявил, что замены Федотова полностью сломали игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».