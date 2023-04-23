Лайович — о победе над Рублёвым: это был самый трудный матч за последние полгода

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Серб Душан Лайович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) (6:3, 4:6, 6:4).
Лайович — о победе над Рублёвым: это был самый трудный матч за последние полгода
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«Честно говоря, это был, наверное, самый трудный матч за последние шесть месяцев. Я был опустошённым. При счёте 5:1 в третьем сете я не чувствовал ног и испытывал лёгкое головокружение. Я знал, что Рублёв будет бороться, но каким‑то образом мне удалось вырвать победу в последнем гейме», — приводит слова Лайовича пресс-служба ATP.

Серб выиграл второй титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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