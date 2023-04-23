40-летний Пепе продлил контракт с «Порту» на год

Капитан «Порту» Пепе ещё один сезон будет выступать за португальский клуб.

40-летний защитник заключил контракт до лета 2024 года, сообщает пресс-служба 30-кратных чемпионов Португалии.

Пепе играл за «Порту» с 2004 по 2007 год, потом в 2019 году он вернулся в команду. Защитник является четырёхкратным чемпионом Португалии, двукратным победителем Кубка страны. Один раз футболист становился обладателем Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что «Порту» нанёс «Бенфике» первое в 2023 году поражение в чемпионате Португалии по футболу.