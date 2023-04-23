40-летний Пепе продлил контракт с «Порту» на год

Короткая ссылка
Капитан «Порту» Пепе ещё один сезон будет выступать за португальский клуб.
40-летний Пепе продлил контракт с «Порту» на год
  • Gettyimages.ru

40-летний защитник заключил контракт до лета 2024 года, сообщает пресс-служба 30-кратных чемпионов Португалии.

Пепе играл за «Порту» с 2004 по 2007 год, потом в 2019 году он вернулся в команду. Защитник является четырёхкратным чемпионом Португалии, двукратным победителем Кубка страны. Один раз футболист становился обладателем Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что «Порту» нанёс «Бенфике» первое в 2023 году поражение в чемпионате Португалии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить