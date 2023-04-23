Сихарулидзе — о следующем сезоне: весь календарный план остаётся, ничего не выбрасывали

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что все соревнования, которые были в этом году, останутся в следующем сезоне.

«Весь календарный план, по сути, остаётся, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность для того, чтобы провести всё на ещё более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным», — приводит слова Сихарулидзе «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 состоялись чемпионат России, Гран-при и Кубок России, а также Кубок Первого канала и прыжковый турнир.

Ранее сообщалось, как тренер Алексей Мишин отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента ФФККР.