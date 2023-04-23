Сихарулидзе — о следующем сезоне: весь календарный план остаётся, ничего не выбрасывали

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что все соревнования, которые были в этом году, останутся в следующем сезоне.
Сихарулидзе — о следующем сезоне: весь календарный план остаётся, ничего не выбрасывали
  • Gettyimages.ru

«Весь календарный план, по сути, остаётся, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность для того, чтобы провести всё на ещё более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным», — приводит слова Сихарулидзе «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 состоялись чемпионат России, Гран-при и Кубок России, а также Кубок Первого канала и прыжковый турнир.

Ранее сообщалось, как тренер Алексей Мишин отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента ФФККР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить