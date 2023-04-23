Семак считает, что Малком достоин выступать за ПСЖ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал понять, что отнесётся с понимаем, если Малком примет решение перейти в «Пари Сен-Жермен».

«Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него, потому что он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб», — цитирует Семака ТАСС.

Он подчеркнул, что футболисты «Зенита» не всегда «эти пять лет с Малкомом играли».

«Что касается нас — будут другие условия, будем в них работать. Будут другие игроки, которые также будут стараться приносить пользу команде и побеждать», — заключил Семак.

«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Даниил Фомин.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.