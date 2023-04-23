Теннисистки из топ-30 не смогут участвовать в турнирах категории WTA 250 с 2024 года

Директор турнира в Остраве Томаш Петера рассказал о планируемых нововведениях в регламент Женской теннисной ассоциации (WTA) с сезона 2024 года.

«Турниры категории WTA 250 станут бесполезными, потому что в них не смогут играть теннисистки до 30-го места в рейтинге WTA», — цитирует Петеру tenisportal.cz.

Он уточнил, что планируется полная реструктуризация турниров.

«Начнётся борьба за то, кому организация позволит поднять уровень с категории 250 до 500. Разумеется, за это турнирам придётся платить. Кто добьётся успеха, наверное, станет ясно в конце апреля», — заключил Петера.

Напомним, что на турнирах WTA категории 250 в случае участия теннисистки из топ-10 минимальный призовой фонд должен составлять $250 тыс., при наличии двух — $500 тыс.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублёв является фаворитом финала теннисного турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).