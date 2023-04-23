Теннисистки из топ-30 не смогут участвовать в турнирах категории WTA 250 с 2024 года

Короткая ссылка
Директор турнира в Остраве Томаш Петера рассказал о планируемых нововведениях в регламент Женской теннисной ассоциации (WTA) с сезона 2024 года.

«Турниры категории WTA 250 станут бесполезными, потому что в них не смогут играть теннисистки до 30-го места в рейтинге WTA», — цитирует Петеру tenisportal.cz.

Он уточнил, что планируется полная реструктуризация турниров.

«Начнётся борьба за то, кому организация позволит поднять уровень с категории 250 до 500. Разумеется, за это турнирам придётся платить. Кто добьётся успеха, наверное, станет ясно в конце апреля», — заключил Петера.

Напомним, что на турнирах WTA категории 250 в случае участия теннисистки из топ-10 минимальный призовой фонд должен составлять $250 тыс., при наличии двух — $500 тыс.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублёв является фаворитом финала теннисного турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить