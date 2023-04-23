Гафин заявил, что ему не стыдно за футбол в матче с «Зенитом»
«Нам за сегодняшний футбол не стыдно. Что касается пенальти, первичных комментариев нет, так как мы не просматривали момент. У нас всегда остаётся надежда, что можем сравнять и выиграть. Конечно, сегодня тоже могли не проиграть», — цитирует Гафина РИА Новости.
«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Даниил Фомин.
«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.