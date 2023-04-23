Мостовой признался, что в текущем сезоне следит за своей статистикой

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой считает, что футболисту атакующего амплуа следует обращать внимание на статистику своих результативных действий.

«За всей статистикой за карьеру в «Зените» — нет, а за этим сезоном слежу. За голами, результативными передачами. Конечно, важно: я — атакующий игрок. Хорошо, что получились два юбилея: и сто матчей, и двадцать голов», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

«Зенит» на своём поле в матче 24-го тура РПЛ победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Фомин.

Мостовой в сезоне-2022/23 забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Всего на счету 26-летнего хавбека 20 голов за «Зенит».

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.