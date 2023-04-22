Йоканович после матча с «Зенитом» потребовал уважения от судей РПЛ

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Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович считает, что арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) обязаны по-человечески и с пониманием относиться к тренерам во время матчей.

«С моей стороны не было претензий к судьям. Я просто хотел спросить, почему было принято решение о пенальти, но боковой судья просто отмахнулся. Я не приемлю такого отношения и требую уважения», — цитирует Йокановича РИА Новости.

Он подчеркнул, что с личной точки зрения человек не может вести себя настолько неуважительно и так относиться к тренеру.

«Возможно, я вышел за границы технической зоны, но не высказывал неуважение к судье. Рефери хотят хорошего отношения к себе, мы тоже хотим такого же отношения к себе», – добавил Йоканович.

«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Фомин. 

54-летний сербский специалист в конце первого тайма получил жёлтую карточку после общения с главным арбитром Виталием Мешковым.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.

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