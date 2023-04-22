Малком — о победе над «Динамо»: очень сложный матч

Полузащитник «Зенита» Малком считает, что петербургский клуб одержал заслуженную победу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Очень сложный матч. Знали, что таким он и будет. «Динамо» — крепкая команда, тяжело взламывать её оборонительные порядки. Но мы прекрасно справились с задачей — всё, что отрабатывали на тренировках в течение недели, смогли выполнить», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

По словам бразильца, сине-бело-голубые одержали хорошую, трудовую и командную победу.

«Она очень важна для нас. Рад, что мне удалось забить. Сейчас нужно перевести дух, восстановить силы и затем уже думать о следующем матче», — добавил Малком.

«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Фомин.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.