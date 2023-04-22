Малком — о победе над «Динамо»: очень сложный матч

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Малком считает, что петербургский клуб одержал заслуженную победу в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Очень сложный матч. Знали, что таким он и будет. «Динамо» — крепкая команда, тяжело взламывать её оборонительные порядки. Но мы прекрасно справились с задачей — всё, что отрабатывали на тренировках в течение недели, смогли выполнить», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

По словам бразильца, сине-бело-голубые одержали хорошую, трудовую и командную победу.

«Она очень важна для нас. Рад, что мне удалось забить. Сейчас нужно перевести дух, восстановить силы и затем уже думать о следующем матче», — добавил Малком.

«Зенит» на своём поле победил «Динамо» (3:1). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Фомин. 

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить