Агент: Гигович не хочет возвращаться в Россию
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду ещё на один год. Он не хочет возвращаться в Россию», — цитирует Чифчи Sport24.
Напомним, что шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Мидтьюлландом» рассчитан до конца сезона.
Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на высказывание главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.