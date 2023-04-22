Агент: Гигович не хочет возвращаться в Россию

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Агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича Ферхат Чифчи рассказал о будущем своего клиента.
Агент: Гигович не хочет возвращаться в Россию
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду ещё на один год. Он не хочет возвращаться в Россию», — цитирует Чифчи Sport24.

Напомним, что шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Мидтьюлландом» рассчитан до конца сезона.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на высказывание главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

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