Защитник «Торпедо» Шляков: у нас нет упаднического настроения

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Защитник «Торпедо» Евгений Шляков заявил, что в команде нет упаднических настроений из-за плохих результатов.
Защитник «Торпедо» Шляков: у нас нет упаднического настроения
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Даже не зацикливаемся на таблице. У нас нет упаднического настроения — идём от игры к игре. Каждый матч сейчас как финал. В таблицу посмотрим по окончании сезона», — приводит слова Шлякова «Матч ТВ».

22 апреля «Торпедо» проиграло «Химкам» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:4.

«Торпедо» с 13 очками осталось на последней, 16-й строчке.

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что команда будет биться за возможность остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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