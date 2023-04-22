Данченко: сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья

Старший тренер сборной России Татьяна Данченко заявила, что после изменений в правилах всем тренерам в творческом плане стало сложнее.

«Если раньше критерием оценки были сложность, скорость, насыщенность программы и обязательно образ, благодаря которому программа обретала цельность, то сейчас каждая связка будет оцениваться отдельно, своей шкалой сложности. А образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным. Понятно, что у каждой спортсменки две руки, две ноги, все обладают примерно одинаковым набором умений и владеют сложными элементами. Поэтому, собственно, и считалось высшим классом придумать что-то новое, выделиться, удивить, заставить собой восхищаться. Сейчас, скорее всего, пойдёт иная тенденция: все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше. Ничего оригинального здесь просто не накрутишь: произвольные программы стали чуть короче, связок в них должно быть определённое количество — семь, все поддержки тоже регламентированы. С одной стороны, всё вроде бы стало более чётко, но пока сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья. На первый план выходят физическая сила и выносливость», — заявила Данченко в интервью RT.

Она также подчеркнула, что увидела положительные стороны в новых правилах.

«Безусловный плюс в том, что теперь за технические ошибки начнут наказывать гораздо более строго, согласно определённой шкале, а не определять степень погрешности на глазок. Этим будут заниматься отдельные судьи. Как это всё будет работать, нам только предстоит увидеть, но это тоже одна из причин, по которой я не хочу раньше времени показывать новые программы. В этом плане наше отстранение от соревнований даёт нам определённое преимущество. С одной стороны, нет ничего хорошего в том, что мы отстранены от международных соревнований, с другой — есть возможность внимательно понаблюдать за тем, что и как будут делать наши соперники», — добавила Данченко.

Ранее Данченко рассказала, почему не спешит показывать уже готовые новые программы.