Артета уверен в победе «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче АПЛ

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета верит в победу над «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ.
Артета уверен в победе «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче АПЛ
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Я не могу дождаться. Это те матчи, в которые хочется играть. Когда всё поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Мы будем готовиться к этому.

Уверен ли в победе? Очень уверен. Благодаря тому, что видел в пятницу. Это был хороший пример того, какой уровень могут демонстрировать мои футболисты, как они способны играть против сложного соперника», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В пятницу в 32-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» спасся от поражения в концовке матча с «Саутгемптоном». Игра на стадионе «Эшбертон» завершилась со счётом 3:3.

«Арсенал» с 75 очками продолжает лидировать в АПЛ. Отставание «Манчестер Сити» от лондонского клуба сократилось до 5 очков, при этом у них два матча в запасе.

Матч «Ман Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» призывают убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с работорговлей.

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