Соболенко: Потапова — прекрасная теннисистка

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о россиянке Анастасии Потаповой.

«Это был отличный матч. Думаю, что показала невероятный теннис в матче с Анастасией. Она прекрасный игрок. Я никогда раньше не играла против неё, но уверена, что скоро она войдёт в топ-10. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко после матча.

В 1/2 финала Анастасия Потапова проиграла Арине Соболенко из Белоруссии со счётом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час.

В финале Соболенко сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Ига Свёнтек (Польша).

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира категории «Мастерс» в Мадриде.