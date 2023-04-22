Оленев уверен, что перестановки Талалаева помогли «Химкам» победить «Торпедо»
- РИА Новости
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«Думаю, все сегодня получили удовольствие от игры. Игру перевернули перестановки, которые совершил Андрей Талалаев. В какой-то момент поймали кураж, смотреть на игру — одно удовольствие. Эмоциональные качели, обилие забитых мячей — всё то, за что мы любим футбол», — цитирует Оленева ТАСС.
Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.
У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.
Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками остались на 16-й строчке.
Ранее нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.