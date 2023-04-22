Оленев уверен, что перестановки Талалаева помогли «Химкам» победить «Торпедо»

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказал мнение, что подмосковный клуб смог победить «Торпедо» благодаря перестановкам главного тренера Андрея Талалаева.
Оленев уверен, что перестановки Талалаева помогли «Химкам» победить «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Думаю, все сегодня получили удовольствие от игры. Игру перевернули перестановки, которые совершил Андрей Талалаев. В какой-то момент поймали кураж, смотреть на игру — одно удовольствие. Эмоциональные качели, обилие забитых мячей — всё то, за что мы любим футбол», — цитирует Оленева ТАСС.

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками остались на 16-й строчке.

Ранее нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.

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