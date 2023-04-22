Оленев уверен, что перестановки Талалаева помогли «Химкам» победить «Торпедо»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказал мнение, что подмосковный клуб смог победить «Торпедо» благодаря перестановкам главного тренера Андрея Талалаева.

«Думаю, все сегодня получили удовольствие от игры. Игру перевернули перестановки, которые совершил Андрей Талалаев. В какой-то момент поймали кураж, смотреть на игру — одно удовольствие. Эмоциональные качели, обилие забитых мячей — всё то, за что мы любим футбол», — цитирует Оленева ТАСС.

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками остались на 16-й строчке.

Ранее нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.