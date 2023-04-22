Федерация конного спорта России объяснила инцидент с российскими спортсменами в Ташкенте

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Пресс-атташе Федерации конного спорта России (ФКСР) Александра Личман объяснила инцидент с российскими спортсменами в Ташкенте организационными сложностями.

«При проведении соревнований, объединяющих международные и национальные зачеты, всегда возникают организационные сложности. Иногда, особенно при совмещении форматов, возникают недопонимания между судейской бригадой и организаторами.

Российские спортсмены, поддержанные национальной делегацией, сопровождавшей их, выступили после окончания выступлений участников международных соревнований, что соответствует правилам», — приводит слова Личман РИА Новости.

22 апреля российская спортсменка Дарья Кукушкина сообщила, что национальную команду не хотели допускать на разминку на турнире в Узбекистане из-за формы с символикой России.

Ранее советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов высказался о смене спортивного гражданства российскими всадниками.

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