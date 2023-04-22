Представитель МОК — о запрете украинцам соревноваться с россиянами: это уже слишком

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод высказался о решении Украины запретить своим спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами.

«Очевидно, для нас это уже слишком, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений. Мы не согласны, что решения правительств, будь то правительство Украины, России или любого другого государства, должны влиять на возможности спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию», — цитирует Макдеода Inside the Games.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскета-2025.