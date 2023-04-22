Журова о Клаудиньо: нероссияне по рождению не будут патриотами в дальнейшем, скорее всего

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о хавбеке «Зенита» Клаудиньо и его российском гражданстве.

«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру. Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно», — цитирует Журову Metaratings.

Она также отметила, что Клаудиньо будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова Клаудиньо, который хочет выступать за сборную Бразилии.