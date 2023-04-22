Гранат: как показал кубковый матч с «Зенитом», для «Динамо» нет ничего невозможного

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и столичного клуба.

«Матч с «Зенитом» будет очень тяжёлым для «Динамо». Команда Семака — явный фаворит. Но, как показал кубковый матч, для динамовцев нет ничего невозможного», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч 24-го тура чемпионата России между «Динамо» и сине-бело-голубыми состоится 22 апреля на стадионе «Газпром Арена» в 19:00. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 55 очками. «Динамо» расположилось на пятом (39).

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что матч с «Динамо» важен сразу по нескольким причинам.