Божович: было вопросом времени, когда «Локомотив» начнёт подниматься после немцев
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«Было понятно, что во второй части сезона «Локомотив» сможет исправить положение в турнирной таблице. Так плохо, как было при немцах в «Локомотиве»… Это было невозможно. Было вопросом времени, когда команда начнёт подниматься после немцев», — цитирует Божовича «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что столичный клуб в зимнее трансферное окно усилил позиции. По его словам, Михаил Галактионов провёл хорошую работу на сборах, после чего команда стала подниматься.
В настоящий момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 23 матчах набрав 25 очков.
Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил состояние московского «Локомотива».