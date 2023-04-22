Божович: было вопросом времени, когда «Локомотив» начнёт подниматься после немцев

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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович высказался об игре железнодорожников во второй части сезона.
Божович: было вопросом времени, когда «Локомотив» начнёт подниматься после немцев
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Было понятно, что во второй части сезона «Локомотив» сможет исправить положение в турнирной таблице. Так плохо, как было при немцах в «Локомотиве»… Это было невозможно. Было вопросом времени, когда команда начнёт подниматься после немцев», — цитирует Божовича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что столичный клуб в зимнее трансферное окно усилил позиции. По его словам, Михаил Галактионов провёл хорошую работу на сборах, после чего команда стала подниматься.

В настоящий момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 23 матчах набрав 25 очков.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил состояние московского «Локомотива».

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