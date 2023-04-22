Орещук: «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо»
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«Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо», москвичам не надо особенно настраиваться на этот матч, но уровень игры команды Славиши Йокановича в последних турах оставляет желать лучшего», — цитирует Орещука «Евро-Футбол.Ру».
Он также отметил, что если столичная команда покажет тот же футбол, который она показала в Кубке России, то «Зениту» придётся тяжело.
Матч 24-го тура чемпионата России между «Динамо» и сине-бело-голубыми состоится 22 апреля на стадионе «Газпром Арена» в 19:00. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 55 очками. «Динамо» расположилось на пятом (39).
Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что матч с «Динамо» важен сразу по нескольким причинам.