Орещук: «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Орещук: «Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зениту» всегда тяжело даются игры с «Динамо», москвичам не надо особенно настраиваться на этот матч, но уровень игры команды Славиши Йокановича в последних турах оставляет желать лучшего», — цитирует Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Он также отметил, что если столичная команда покажет тот же футбол, который она показала в Кубке России, то «Зениту» придётся тяжело.

Матч 24-го тура чемпионата России между «Динамо» и сине-бело-голубыми состоится 22 апреля на стадионе «Газпром Арена» в 19:00. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 55 очками. «Динамо» расположилось на пятом (39).

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что матч с «Динамо» важен сразу по нескольким причинам.

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