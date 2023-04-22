Измайлов: хотим, чтобы российский футбол был интересен в Китае

Короткая ссылка
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал новость о покупке прав на трансляцию матчей китайскими сервисами.

«Мы продали права на показ матчей в Казахстане и Китае. Хотим, чтобы команды, футболисты Первой лиги и российские футбольные матчи стали привлекать интерес в огромной стране. Это позволит как китайским брендам выходить на российский рынок, так и российским брендам — на китайский», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

17 апреля ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить