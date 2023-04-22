Измайлов: хотим, чтобы российский футбол был интересен в Китае

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал новость о покупке прав на трансляцию матчей китайскими сервисами.

«Мы продали права на показ матчей в Казахстане и Китае. Хотим, чтобы команды, футболисты Первой лиги и российские футбольные матчи стали привлекать интерес в огромной стране. Это позволит как китайским брендам выходить на российский рынок, так и российским брендам — на китайский», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

17 апреля ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола.