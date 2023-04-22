Матчи Первой лиги могут начать показывать в Индии

Президент Первой лиги Наиль Измайлов заявил, что они могут продать права на телетрансляции матчей в Индии.

«Есть ли планы показывать матчи ФНЛ в Индии? Как вариант — да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

17 апреля ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что в Китае заинтересованы в показе российского футбола.