Ватутин: игрокам ЦСКА важно не паниковать после поражения от «Локомотива-Кубани»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин считает, что не стоит придавать большого значения поражению от краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Лучшая реакция на произошедшее — воля в кулак и пахота на площадке в субботу. Сейчас у всех нас нет иного выбора, кроме как оставаться командой, не паниковать, доверять друг другу, Райковичу и поддержать его в трудный момент», — цитирует Ватутина ТАСС.

При этом он считает, что были объективные факторы в поражении: травма Николы Милутинова, Алексей Швед, который пропустил два месяца, ещё просто не набрал форму.

«Но искать оправдания не нужно», — подчеркнул Ватутин.

«Локомотив-Кубань» на своём паркете обыграл ЦСКА (84:81). Четвёртая игра пройдёт в Краснодаре 22 апреля. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива».

Ранее главный тренер ЦСКА Эмил Райкович раскритиковал игру армейского клуба с «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.