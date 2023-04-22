Губерниев испытывает боль за Чикунову из-за отсутствия международных стартов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал понять, что переживает за пловчиху Евгению Чикунову и других российских спортсменов, которые отлучены от международных турниров.

«Самая большая боль за таких, как Чикунова, Колесников, потому что эти люди — лучшие в мире. И свои лучшие годы в спорте они вынуждены коротать внутри одной страны, пусть и своей родной», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что олимпийское четырёхлетие 18-летней спортсменки проходит прямо сейчас.

«Она без сомнений стала бы чемпионкой мира и, может быть, неоднократной. Она была бы главной фавориткой на Олимпиаде в Париже», — добавил Губерниев.

Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.

Ранее Чикунова заявила, что рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.