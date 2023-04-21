Мостовой — о получении тренерской лицензии: всё в процессе

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как продвигается процесс получения тренерской лицензии.

«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Всё в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», — цитирует Мостового Sport24.

54-летний аналитик спортивного телеканала ранее сообщил, что за тренерскую лицензию необходимо заплатить около 1 млн рублей.

Мостовой выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту».

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов предложил заменить Гильермо Абаскаля на Мостового.

























