Мостовой — о получении тренерской лицензии: всё в процессе
«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Всё в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», — цитирует Мостового Sport24.
54-летний аналитик спортивного телеканала ранее сообщил, что за тренерскую лицензию необходимо заплатить около 1 млн рублей.
Мостовой выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту».
Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов предложил заменить Гильермо Абаскаля на Мостового.