Гол Саки спас «Арсенал» от поражения в концовке матча АПЛ с «Саутгемптоном»

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«Арсенал» на своём поле едва не потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Эшбертон» завершилась со счётом 3:3 (1:2).

У «канониров» отличился Габриэл Мартинелли (20-я минута), Мартин Эдегор (88-я), Букайо Сака (90-я). У «святых» мячи забили Карлос Алькарас (первая минута), Тео Уолкотт (14-я), Дуе Чалета-Цар (66-я).

«Арсенал» с 75 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Саутгемнтон» (26) располагается на 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ.

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