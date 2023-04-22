Гол Саки спас «Арсенал» от поражения в концовке матча АПЛ с «Саутгемптоном»
Игра на стадионе «Эшбертон» завершилась со счётом 3:3 (1:2).
У «канониров» отличился Габриэл Мартинелли (20-я минута), Мартин Эдегор (88-я), Букайо Сака (90-я). У «святых» мячи забили Карлос Алькарас (первая минута), Тео Уолкотт (14-я), Дуе Чалета-Цар (66-я).
«Арсенал» с 75 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Саутгемнтон» (26) располагается на 19-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ.