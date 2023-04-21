Салихова — о словах Аленичева про «Спартак»: как послушаешь «бывших», то диву даешься

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Дмитрия Аленичева о клубе.

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева.

Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились», — приводит слова Салиховой Metaratings.

20 апреля Аленичев предложил руководству клуба избавиться от легионеров,

До этого красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону» (1:2), выступающему в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» превратился в цирк.