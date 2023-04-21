Колосков: не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не верить тому, кто говорит, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что есть отдельные матчи, где можно сказать, что уровень лиги слабый, но в рамках одной игры.

«Зенит» с 55 очками находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 44 очка и четвёртая позиция.

Ранее нападающий ЦСКА Антон Заболотный назвал «Зенит» принципиальным соперником.