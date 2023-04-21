Кан — о возможном увольнении из «Баварии»: все мои мысли сосредоточены только на клубе
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«Я не трачу ни секунды на то, чтобы думать о своём контракте. Все мои мысли сосредоточены всегда только на «Баварии», — приводит слова Кана Twitter Bayern&Germany.
По информации журналиста Яна Оге Фьертофта, увольнение — «лишь вопрос времени». Кан был назначен на эту должность в 2021 году.
19 апреля «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 1:4 по сумме двух матчей.
Ранее сообщалось, что «Бавария» при Томасе Тухеле выиграла два из шести матчей и вылетела из двух турниров.