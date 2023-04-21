Sport24: Карасёв, Безбородов, Левников могут быть приглашены для судейства на турнире CAFA

Несколько российских арбитров могут быть приглашены для участия в турнире CAFA.

«CAFA рассматривает приглашение российских бригад арбитров обслуживать матчи Кубка Центральной Азии. Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады — Карасёва, Безбородова, Левникова и Иванова, все имеют лицензию ФИФА», — приводит слова источника Sport24.

18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.