Sport24: Карасёв, Безбородов, Левников могут быть приглашены для судейства на турнире CAFA
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«CAFA рассматривает приглашение российских бригад арбитров обслуживать матчи Кубка Центральной Азии. Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады — Карасёва, Безбородова, Левникова и Иванова, все имеют лицензию ФИФА», — приводит слова источника Sport24.
18 апреля Российский футбольный союз (РФС) объявил об отказе от участия в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
После отстранения российских команд от международных турниров сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с ОАЭ.