Лыжница Грухвина рассказала, как решилась на переход в биатлон
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«Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты. В этом сезоне Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй, постреляй». Я и попробовала.
В общем, я взвесила все за и против и решила попробовать себя в биатлоне», — приводит слова Грухвиной пресс-служба СБР.
Грухвина на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам завоевала бронзу в коньковом спринте.
Ранее СБР опубликовал расширенный список кандидатов в сборную по биатлону.