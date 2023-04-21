Лыжница Грухвина рассказала, как решилась на переход в биатлон

Лыжница Анна Грухвина рассказала, как Наталья Шевченко повлияла на её решение перейти в биатлон.

«Мы много разговаривали на эту тему, обсуждали разные моменты. В этом сезоне Наташка меня затащила на стрельбище, пристала: «Попробуй, постреляй». Я и попробовала.

В общем, я взвесила все за и против и решила попробовать себя в биатлоне», — приводит слова Грухвиной пресс-служба СБР.

Грухвина на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам завоевала бронзу в коньковом спринте.

Ранее СБР опубликовал расширенный список кандидатов в сборную по биатлону.