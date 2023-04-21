Алдонин считает, что Фернандес нужен ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость, что защитник Марио Фернандес может вернуться в Россию.
Алдонин считает, что Фернандес нужен ЦСКА
  • РИА Новости

«Сейчас трудно говорить о будущем Фернандеса в ЦСКА — хороша ложка к обеду. Если будет интерес от клуба, то, конечно, он бы пригодился. Марио играл в Бразилии, все его возможности понятны. Фернандес стал легендой для клуба — он, безусловно, нужен», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По его словам, чем больше высококлассных игроков в команде, тем лучше. Он также подчеркнул, что конкуренция никогда не повредит.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года.

Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне.

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