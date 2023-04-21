Агент хавбека «Краснодара» Кривцова: к Никите есть конкретный интерес из Испании

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Агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова Младен Гргич высказался о будущем своего клиента.
Агент хавбека «Краснодара» Кривцова: к Никите есть конкретный интерес из Испании
  • Legion-Media

«Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцов является воспитанником «Томи». К «Краснодару» футболист присоединился в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провёл за краснодарский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне.

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