Агент хавбека «Краснодара» Кривцова: к Никите есть конкретный интерес из Испании

Агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова Младен Гргич высказался о будущем своего клиента.

«Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцов является воспитанником «Томи». К «Краснодару» футболист присоединился в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провёл за краснодарский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне.