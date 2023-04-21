Рязанцев: в опыте привлечения иностранных тренеров в РПЛ больше отрицательного

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что в отечественном футболе много талантливых российских тренеров.

«У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос. Сейчас на первой строчке РПЛ находится «Зенит», который возглавляет Семак, на втором месте — «Ростов» с Валерием Георгиевичем», — цитирует Рязанцева «РБ Спорт».

При этом, по его словам, неправильно говорить, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские.

«Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист — у «Спартака», — добавил Рязанцев.

Иностранные тренеры работают в московских «Спартаке» «Торпедо», и «Динамо», а также «Урале», «Оренбурге» и «Краснодаре».

Ранее Рязанцев заявил, что Курбан Бердыев мог бы выстроить систему в «Сочи».