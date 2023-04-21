Кечинов — о возможной продаже Николсона: он нормальная боевая единица

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов считает, что московскому «Спартаку» не стоит расставаться с форвардом Шамаром Николсоном.

«Если «Спартак» сам хочет продать Николсона и готов это сделать, значит, он не особо нужен клубу. Как по мне, Шамар — нормальная боевая единица. Во всех матчах, в которых он принимал участие, он старался и напрягался», — цитирует Кечинова Metaratings.

Он подчеркнул, что Николсон не только забивает мячи, но и часто отдает результативные передачи.

«Если тренерский штаб решил, что его можно отпустить в случае предложения от какой-то команды летом, то так и будет», — добавил Кечиеов.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. 26-летний форвард в 22 матчах забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, Николсон может быть продан летом за €5-6 млн.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал информацию, что Николсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно.