Эриксен: игрокам МЮ не хватило сил, чтобы отыграть в матче с «Севильей»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен сожалеет, что английская команда не смогла вернутся в игру после пропущенного первого мяча в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».

«Белая полоса сменилась чёрной. Сегодня был один из плохих дней для нас. Постараемся его забыть и начать готовится к следующему матчу. Мы совершали много ошибок. Никто от этого не застрахован. Нас сразу наказали за наши ошибки. Также нам сегодня не хватило сил, чтобы успеть отыграться», — цитирует Эриксена пресс-служба УЕФА.

МЮ уступил «Севилье» (0:3) и выбыл из Лиги Европы УЕФА. Мячи забили Юссеф Эн-Несири (восьмая, 81-я минуты), Луак Баде (47-я).

Первая игра в Манчестере завершилась вничью — 2:2.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что его команда могла бы в сезоне-2022/23 одержать победу в Лиге Европы.