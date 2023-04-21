Тен Хаг: МЮ упустил хорошую возможность выиграть Лигу Европы
«У нас была прекрасная возможность, но мы её, к сожалению, упустили. В вылете из Лиги Европы мы должны винить только самих себя. Но теперь нам надо скорее забыть о поражении и начать думать об игре с «Брайтоном», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
МЮ уступил «Севилье» (0:3) и выбыл из Лиги Европы УЕФА. Мячи забили Юссеф Эн-Несири (восьмая, 81-я минуты), Луак Баде (47-я).
Первая игра в Манчестере завершилась вничью — 2:2.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.