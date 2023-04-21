Тен Хаг: МЮ упустил хорошую возможность выиграть Лигу Европы

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда могла бы в сезоне-2022/23 одержать победу в Лиге Европы.

«У нас была прекрасная возможность, но мы её, к сожалению, упустили. В вылете из Лиги Европы мы должны винить только самих себя. Но теперь нам надо скорее забыть о поражении и начать думать об игре с «Брайтоном», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

МЮ уступил «Севилье» (0:3) и выбыл из Лиги Европы УЕФА. Мячи забили Юссеф Эн-Несири (восьмая, 81-я минуты), Луак Баде (47-я).

Первая игра в Манчестере завершилась вничью — 2:2.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд забил 12-й мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

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