Фанаты в соцсетях винят Магуайра за первый гол «Севильи»
МЮ пропустил мяч уже на восьмой минуте после ошибки Магуайра. В итоге английский клуб уступил с разгромным счётом 0:3.
Фанаты по окончании матча в социальных сетях начали винить защитника в первом пропущенном мяче. Однако за защитника вступился бывший футболист МЮ Гари Невилл.
«Магуайра будут мочить за это. Но мне не понравился пас от Де Хеа», — написал Невилл в соцсетях.
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