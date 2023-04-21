Фанаты в соцсетях винят Магуайра за первый гол «Севильи»

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Поклонники «Манчестер Юнайтед» считают, что Гарри Магуайр стал одним из самых худших футболистов на поле в ответной игре 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Севильей».

МЮ пропустил мяч уже на восьмой минуте после ошибки Магуайра. В итоге английский клуб уступил с разгромным счётом 0:3.

Фанаты по окончании матча в социальных сетях начали винить защитника в первом пропущенном мяче. Однако за защитника вступился бывший футболист МЮ Гари Невилл.

«Магуайра будут мочить за это. Но мне не понравился пас от Де Хеа», — написал Невилл в соцсетях.

«Юнайтед» вылетел из розыгрыша ЛЕ сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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