Райкович назвал позором поражение в матче с «Локомотивом-Кубанью»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович раскритиковал игру армейского клуба с «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч — позор», — цитирует Райковича пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что армейский клуб должен был больше владеть мячом и агрессивнее защищаться.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:81. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива».

Четвёртый матч полуфинальной серии состоится 22 апреля в Краснодаре.

Ранее УНИКС победил «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.