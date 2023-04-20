Райкович назвал позором поражение в матче с «Локомотивом-Кубанью»

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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович раскритиковал игру армейского клуба с «Локомотивом-Кубанью» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч — позор», — цитирует Райковича пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что армейский клуб должен был больше владеть мячом и агрессивнее защищаться.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:81. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива».

Четвёртый матч полуфинальной серии состоится 22 апреля в Краснодаре.

Ранее УНИКС победил «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

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