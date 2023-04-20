Карвальо: «Манчестер Сити» и «Интер» делали ЦСКА предложения о моём переходе

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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём возможном переходе в «Манчестер Сити» или «Интер» в годы выступления за армейский клуб.

«Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал! «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моём переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег», — цитирует Карвальо Sport24.

Игрок выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА.

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