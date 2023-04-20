Карвальо: возможно, Акинфееву нет смысла играть дальше

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

«Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошёл в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку», — цитирует Карвальо Sport24.

10 марта стало известно, что Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником московского клуба. За взрослую команду он дебютировал в 2003 году.

Ранее Акинфеев поделился эмоциями от попадания в топ-50 вратарей по версии IFFHS.