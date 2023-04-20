Мостовой: в «Спартаке» нет деградации

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» в матче с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что «Спартак» проиграет, при всём уважении к «Акрону», который без проигрышей идёт. У «Спартака» всё нормально, всё хорошо и замечательно. Деградация? Нет. Зарплаты приходят вовремя — всё отлично», — цитирует Мостового РИА Новости.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Озбилиз рассказал, почему «Акрон» победил «Спартак» в Кубке России.