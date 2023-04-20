Генеральный директор «Пари НН»: у Юрана полный кредит доверия
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Почему Юран — главный тренер «Пари НН»? Мы находились в поиске, но достаточно быстро выбрали кандидатуру Сергея Николаевича, потому что у него есть тот опыт, который нам необходим, чтобы сейчас решить поставленную задачу. У Юрана полный кредит доверия», — цитирует Измайлова Sport24.
В начале апреля стало известно об увольнении Артёма Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Юран.
«Пари НН» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 матчах 19 очков. Клуб находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.
Ранее в «Пари НН» назвали причину расставания с тренером Горловым.