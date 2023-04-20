Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса

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Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сразу по прибытии министра спорта РФ Олега Матыцина состоялась рабочая встреча, в ходе которой стороны выразили обоюдный решительный настрой на всестороннее развитие спортивных связей и отметили приемлемость политизации международного спорта», — говорится в сообщении.

Всего в российскую делегацию для участия в Играх войдут 48 спортсменов из семи видов спорта. Россияне также примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжёлой атлетике и художественной гимнастике.

Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. В программу состязаний включены 35 видов спорта. В Латинскую Америку приедут порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением сборной России.

Ранее определён состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса.

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