Агент Малкома: в РПЛ хороший уровень команд

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Малкома: в РПЛ хороший уровень команд
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Слабый ли уровень у соперников «Зенита»? В РПЛ хороший уровень команд. Нельзя говорить, что победы «Зениту» даются легко», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил Малкому российское гражданство.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.

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