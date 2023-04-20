Агент Малкома: в РПЛ хороший уровень команд

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слабый ли уровень у соперников «Зенита»? В РПЛ хороший уровень команд. Нельзя говорить, что победы «Зениту» даются легко», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил Малкому российское гражданство.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.