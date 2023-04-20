Бородин стал чемпионом России на дистанции 400 м комплексным плаванием
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Илья Бородин одержал победу на чемпионате России на дистанции 400 м комплексным плаванием.
- AFP
- © Attila KISBENEDEK
Россиянин показал результат 4 минуты 09,12 секунды. Вторым стал Максим Ступин (+5,40 секунды). Третий — Эдуард Валиахметов (+11,94).
Ранее Степанов побил рекорд России на дистанции 800 м кролем, который держался 14 лет.
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