Бородин стал чемпионом России на дистанции 400 м комплексным плаванием

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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Илья Бородин одержал победу на чемпионате России на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Бородин стал чемпионом России на дистанции 400 м комплексным плаванием
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Россиянин показал результат 4 минуты 09,12 секунды. Вторым стал Максим Ступин (+5,40 секунды). Третий — Эдуард Валиахметов (+11,94).

Ранее Степанов побил рекорд России на дистанции 800 м кролем, который держался 14 лет.

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