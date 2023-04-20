Божович: ожидал, что Дзюба может помочь «Локомотиву»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в составе железнодорожников.

«Ожидал, что Дзюба может помочь «Локомотиву». Это уже четвёртый раз, когда он возвращается. Ему нужно показывать и доказывать. Он такой парень — Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать всё, на что способен», — цитирует Божовича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее Божович назвал Курбана Бердыева лучшим российским тренером.