Губерниев раскритиковал «Спартак» после поражения от «Акрона»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Будет красивая история для Кубка России, если «Акрон» выйдет в финал. Им будет сложно против «Краснодара», а потом будет ещё одна команда РПЛ. Но они уже герои в любом случае, супермотивированные. Что касается «Спартака», то он играл плохо, эти игроки просто не готовы играть на высоком уровне», — цитирует Губерниева РИА Новости.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Губерниев прокомментировал выдвижение обвинений бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.